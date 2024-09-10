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Dünya

Beyaz Saray'dan Ayşenur Eygi açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili İsrail'de yürütülen soruşturmanın sonucunu bekleyeceklerini belirterek, 'Bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi.' dedi.

AA10 Eylül 2024 Salı 17:49 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Ayşenur Eygi açıklaması
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, İsrail ordusunun kendi içindeki ilk soruşturmasını tamamladığını, Eygi'nin öldürülmesindeki hatalarını kabul ettiklerini ve soruşturmayı askeri savcılığa aktardıklarını belirterek, "Bu, İsrail ordusu için olağandışı bir adım. Biz de bu süreci çok yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin ölümünün trajik olduğunu kaydeden Kirby, "Bakan Blinken'ın da söylediği gibi bir protestoya katılan masum bir kişinin öldürülmemesi gerekirdi. O yüzden bu durum bizim için çok endişe verici." diye konuştu.

Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma talebine ilişkin şu anda bir yorum yapmayacağını belirten Kirby, öncelikle cezai soruşturmanın sonucunun netleşmesini ve sorumluların ne şekilde hesap vereceğini görmek istediklerini, ona göre başka bir adım atıp atmayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

- EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceğini", Eygi'yi vuran İsrail askerinin "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediğini" iddia etmişti.

Ayrıca İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarılmıştı. İsrail'in Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Londra'da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onun öldürülmesi hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli." demişti.

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