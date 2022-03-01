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Dünya

Beyaz Saray'dan dikkat çeken karar: İstihbarat sağladıkları için sınır dışı edilecekler

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan 12 Rus diplomatın 'istihbarat elemanı' olduğunu ve bu nedenle sınır dışı edileceklerini duyurdu.

AA1 Mart 2022 Salı 00:58 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 00:59
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin 12 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.

Söz konusu adım üzerine birkaç aydır çalıştıklarını ve bu konuda BM ve Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğini bilgilendirdiklerini belirten Psaki, "Rusya misyonunda çalışan 12 istihbarat elemanının sınır dışı edilmesi sürecini başlattık. Bu kişiler, ulusal çıkarlarımızın tersine casusluk faaliyeti yürüterek, ABD'de elde ettikleri oturum hakkını kötüye kullanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, ABD'nin BM'de görevli 12 Rus diplomatın istenmeyen kişi (persona nan grata) ilan edildiği ve bu kişilerin 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği yönünde kendilerine bildirimde bulunduğunu açıklamıştı.

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