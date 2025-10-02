İSTANBUL 22°C / 16°C
  Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz
Dünya

Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes planının iyi bir plan olduğunu savunarak, 'Bu kabul edilebilir bir plan ve Hamas'ın bu planı kabul etmesini umuyor ve bekliyoruz, böylece ilerleyebiliriz.' ifadesini kullandı.

2 Ekim 2025 Perşembe 22:00
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Fox News kanalında katıldığı bir programda, Trump'ın Gazze planına ilişkin son durumu değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, söz konusu planı kabul edip etmemesine ilişkin ABD'nin Hamas'a ne kadar süre vereceğinin tamamen Trump'a bağlı olduğunu belirtti.

Leavitt, Hamas'a tanınacak süre konusunda, "Bu, ABD Başkanı'nın çizmesi gereken bir kırmızı çizgi, eminim ki kendisi bunu yapacaktır. Bu kabul edilebilir bir plan. Hamas'ın bu planı kabul etmesini umuyor ve bekliyoruz, böylece ilerleyebiliriz." diye konuştu.

