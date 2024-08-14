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Dünya

Beyaz Saray'dan Gazze'deki ateşkes hakkında açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Doha'da yarın yapılması planlanan ateşkes müzakerelerine Hamas'ın da katılmasını beklediklerini belirterek, 'Yarın önemli bir gün olacak. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz.' dedi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Beyaz Saray'dan Gazze'deki ateşkes hakkında açıklama
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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Jean-Pierre, 15 Ağustos Perşembe günü Doha'da yapılması beklenen ateşkes müzakerelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Hamas'ın bu görüşmelere katılmasını umut ettiklerini belirtti.

"Yarın önemli bir gün olacak. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz." diye konuşan Jean-Pierre, bu ateşkesle hem esirlerin evlerine dönmelerinin hem de Filistinlilere ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılmasının mümkün olacağını ifade etti.

Jean-Pierre, son dönemde İsrail ile İran arasında artan gerilimin de bu ateşkesle azalacağına inandıklarını söyledi.

Dün İsrail'e 20 milyar dolarlık yeni silah satışına onay veren ABD yönetiminin "Orta Doğu'da tansiyonun düşmesini istiyoruz" şeklindeki açıklamalarını yineleyen Amerikalı sözcü, ABD ve İsrail'in Doha'da olacağını ve Hamas temsilcilerinin de müzakereler için orada olmasını umduklarını söyledi.

Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de bölgede olduğunu ve akamete uğrayan görüşmelerin yeniden başlaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Bölgeye ziyaretini iptal ettiği bildirilen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı ve Katarlı mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek yarınki müzakerelerle ilgili güncel durumu değerlendirmişti.

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