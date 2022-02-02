İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'dan ilginç karar! Artık ''Eli kulağında'' tabiri kullanılmayacak
Dünya

Beyaz Saray'dan ilginç karar! Artık ''Eli kulağında'' tabiri kullanılmayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın olası Ukrayna işgaline ilişkin 'eli kulağında' tabirini kullanmayacaklarını, bu ifadenin istemedikleri yerlere çekildiğini açıkladı.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 21:59 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 22:00
ABONE OL

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayı bıraktıklarını dile getiren Psaki, "Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." dedi.

Psaki, ABD'nin bugün Almanya, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker gönderme kararının bölgedeki gerginliği artırma riskine ilişkin ise "Bölgede saldırgan ülke var bu da Rusya." diye konuştu.

Rusya'nın hala her an Ukrayna'ya saldırabileceğine işaret eden Psaki, "Putin bölgedeki gerginliği artırırsa bölgeye gönderdiğimiz askerlerin sayısında düzenleme yaparız." ifadesini kulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.