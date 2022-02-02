Beyaz Saray'dan ilginç karar! Artık ''Eli kulağında'' tabiri kullanılmayacak

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 21:59 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 22:00

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "eli kulağında" tabirini kullanmayı bıraktıklarını dile getiren Psaki, "Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." dedi.

Psaki, ABD'nin bugün Almanya, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker gönderme kararının bölgedeki gerginliği artırma riskine ilişkin ise "Bölgede saldırgan ülke var bu da Rusya." diye konuştu.

Rusya'nın hala her an Ukrayna'ya saldırabileceğine işaret eden Psaki, "Putin bölgedeki gerginliği artırırsa bölgeye gönderdiğimiz askerlerin sayısında düzenleme yaparız." ifadesini kulandı.