Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran saldırılarına yönelik bazı açıklamalarda bulundu. İran'a pes etmemeleri halinde daha sert vuracaklarını açıklayan Leavitt, "ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı" dedi.

Leavitt, "Eğer İran askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini fark edemezse, ABD Başkanı Donald Trump daha önce hiç almadıkları kadar sert bir darbe aldıklarından emin olacak. İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar" dedi.