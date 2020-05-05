Beyaz Saray'dan koronavirüs uzmanlarının Kongre'de ifade vermesine veto

AA 05 Mayıs 2020 Salı 08:01 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 08:05

Beyaz Saray'ın yayımladığı yeni eylem planına göre, koronavirüs görev gücünde yer alan kişiler ve Kovid-19 ile mücadelede kilit görevlerde yer alan kişilere, Temsilciler Meclisi ya da Senato'nun herhangi bir komitesinden gelen ifade talebini reddetmeleri talimatı verildi.

Söz konusu adıma gerekçe olarak uzmanların tüm dikkatlerini ve kaynaklarını ülkenin virüs ile mücadeleye ayırması gerektiği, Kongre'deki oturumların bu kişilerin önemli zamanlarını çalabileceği gösterildi.

Ayrıca eylem planında, bu konunun ay sonunda salgının ilerleyişine göre yeniden değerlendirebileceği ve ilerleyen zamanlarda uzmanlara Kongre'de ifade hakkı tanınabileceği belirtildi.