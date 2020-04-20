İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9181
  • EURO
    7,5257
  • ALTIN
    374.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Dünya

Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs salgınıyla (Kovid-19) mücadele ve küresel ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması konularının ele alındığı bildirildi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 07:24 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:24
ABONE OL

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Bugün, Başkan Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Liderler ayrıca kritik bölgesel ve ikili konuları görüştü.' ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Türk hayırsever ABD'de Osmanlı yardım geleneğini canlandırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.