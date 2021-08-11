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Dünya

Beyaz Saray'dan OPEC açıklaması! Krize neden olabilir

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan OPEC'in yeterli miktarda ham petrol üretmediğini, bunun küresel toparlanmaya zarar verebileceğini açıkladı

Reuters11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:42
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Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, OPEC ve diğer petrol üreticisi ülkelerin yeterli miktarda ham petrol üretmediğini ve bu durumun küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray, OPEC ve diğer petrol üreticisi ülkelerin yeterli miktarda ham petrol üretmediğini ve bu durumun küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit ettiğini belirterek, petrol üretimini artırmalarını istedi.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, yönetiminin petrol piyasasında rekabetçiliğin önemi konusunda OPEC üyeleriyle temas halinde olduğunu açıkladı.


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