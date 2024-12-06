Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: Bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Suriye'deki gelişmeler ve ABD'nin süreci nasıl okuduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili net ve yargı içeren yorumlar yapmaktan kaçınan Jean-Pierre, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Jean-Pierre, "Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve bölgedeki ülkelerle sürekli temas halindeyiz. Esed rejiminin, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece dahil olmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a bel bağlaması, şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yaratmıştır, kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir." diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) tarafından hafta sonu yapılan açıklamaya atıfta bulunan Jean-Pierre, bu açıklamanın çerçevesinin dışına çıkmayacağını ve Esed rejiminin geleceğiyle ilgili sorulara girmeyeceğini belirtti.

Jean-Pierre, bölgede gerilimin azaltılması, sivillerin ve azınlıkların korunması çağrısı yaptıklarını aktararak, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir." dedi.



Bölgedeki Amerikan askerlerini korumanın ve DEAŞ unsurlarının yeniden canlanmamasının kendileri için öncelik olduğunu ifade eden Jean-Pierre, bu kapsamda Suriye'deki durumu yakından takip etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.



NSC Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını açıklamıştı.