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Dünya

Beyaz Saray'dan 'Trump kendini iyi hissediyor' açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

04 Ekim 2020 Pazar 17:51 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 17:59
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, "ABD Başkanı kendini çok iyi hissediyor. Beyaz Saray'a dönmek istiyor, ancak tedbir amacıyla hastanede biraz daha kalacak" dedi.

TRUMP'IN COVİD-19'A YAKALANMASI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

74 yaşındaki Trump, kendisinin ve eşi 50 yaşındaki eşi Melania Trump’ın corona virüse yakalandığını açıklamasından sonra dün gecesosyal medya üzerinden görüntülü açıklama yayınladı. Trump yaptığı açıklamada eşinin hastalığı daha hafif atlattığını çünkü kendisinden genç olduğunu söyledi.

Trump, hastalığının seyrine ilişkin gelecek birkaç günün "gerçek bir test" olacağını, ancak hastalığı yenip yakında geri döneceğini kaydetti.

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