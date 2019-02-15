Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beyaz Saray tarafından perşembe günü yayımlanan fiziksel muayene sonuçlarında, 72 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığının "genel olarak çok iyi durumda" olduğu belirtildi. Sağlık raporunda durumunun çok iyi olduğu belirtilse de, Vücut Kitle İndeksi hesaplamalarına göre Trump klinik olarak bir obez.

Amerikan CNN kanalında yer alan habere göre Trump, cuma günü Walter Reed askeri hastanesinde doktoru Dr. Sean Conley gözetimi altında fiziksel muayeneye tabi tutuldu.

Geçen yıl, o dönem doktoru olan Rear Adm Ronny Jackson, Başkanın "mükemmel sağlıkta" olduğunu söylemiş ve yeme alışkanlıklarında iyileştirmeler yapması halinde Trump'ın "200 yaşına kadar yaşayabileceğini" söylemişti.

TRUMP KLİNİK OLARAK OBEZ

Geçen seneki fiziksel muayenesinde 108 kilo çıkan ve doktoru tarafından diyete başlaması tavsiye edilen Trump'ın bu sene 2 kilo daha alarak 110 kilo olduğu belirtildi.

Bu durum 1.90 boyunda olan Trump'ı, Vücut Kitle İndeksi hesaplamalarına göre kilinik olarak 'obez' sınıfına sokuyor.

Bu durumun Trump'ın kalp sorunlarıyla karşılaşma riskini artırdığını söyleyen CNN’nin baş sağlık muhabiri Dr. Sanjay Gupta, "Vücut Kitle İndeksi, sağlığın mükemmel bir değerlendirmesi olmasa da, biri klinik olarak obez olduğunda ve başka risk faktörleri olduğunda, kalp sorunlarının ortaya çıkma ihtimali önemli ölçüde artırıyor" ifadelerini kullandı.

EGZERSİZDEN NEFRET EDİYOR

Geçen hafta CNN'in Trump'a yakın kaynaklara ve Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın doktorunun diyet tavsiyesine uymakta isteksiz olduğu ve Beyaz Saray'daki spor salonuna adımını dahi atmadığı ileri sürülmüştü.

Trump'ın egzersizi "enerji israfı" olarak düşündüğünü söyleyen kaynaklar, yeme alışkanlıklarında küçük değişikler yapmayı başaran Trump'ın diyet yapmayı egzersize tercih ettiğini aktardılar.