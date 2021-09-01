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Dünya

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: Çalışmalarımız sürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'daki tahliyeler hakkında açıklamalarda bulundu. Psaki, 'Havalimanının tekrar faaliyete geçmesi için çalışıyoruz, havalimanının sivil kısmının açılması için Türk ve Katarlı ortaklarımız ile çalışıyoruz.' dedi.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 23:28 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 23:28
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da hala tahliye edilemeyen kişiler için girişimlerini sürdürdüklerini belirten Psaki, "Tahliye edilenlerden yüzde 77'si, Özel Göçmen Vizesi almaya hak kazanan Afganlardı." ifadesini kullandı.

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Psaki, çok konuşmamış olsalar da Afganistan'daki tahliyelerde uçaklardan başka yollara da başvurduklarına işaret ederek, bazı durumlarda helikopterlerle insan taşıdıklarını ancak güvenlik gerekçesiyle bunları açıklamadıklarını kaydetti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın tahliyeler için tekrar işletmeye açılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Psaki, "Havalimanının tekrar faaliyete geçmesi için çalışıyoruz, havalimanının sivil kısmının açılması için Türk ve Katarlı ortaklarımız ile çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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