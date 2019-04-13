Beyaz Saray’ın önünde kendini ateşe verdi
Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren bir kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer, kendini ateşe veren kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, en yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
- İHA
Amerikan Gizli Servisinden yapılan açıklamada, "Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi üzerinde scooter kullanan bir kişinin kendisini ateşe verdiğini”duyurdu.
Yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın önünden geçen Pennsylvania Caddesi’nin güvenlik gerekçesiyle bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ve olaya anında müdahale edildiğini, "Kendini ateşe veren kişinin erkek olduğu ve yerel bir hastaneye sevk edildiğini”açıkladı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve kendini yakan kişinin Başkan Donald Trump'a herhangi bir tehlike arz etmediği bildiridi.
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