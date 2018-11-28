'Beyaz Saray, CIA Direktörü Haspel'in Senato'ya brifing vermesini engelledi'

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, Beyaz Saray yönetiminin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Çarşamba günü senatörlere yapılacak brifinge ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in katılmasını engellediğini iddia etti. Çarşamba günkü brifinge ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis katılacak.

Pompeo ve Mattis, Çarşamba günü kapalı bir oturumda Senato'nun tamamına, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkileri hakkında birifing verecek.

Gazeteye konuşan Senato çalışanlarına göre, ulusal güvenliği ilgilendiren önemli konularda, üst düzey bir istihbarat yetkilisinin brifinge katılması alışılagelmiş bir durum.

Gina Haspel, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgi almak üzere 23 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmiş ve cinayetin ses kayıtlarını dinlemişti.

Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Gina Haspel'in Beyaz Saray tarafından engellediği iddialarını kesin bir dille reddetti.