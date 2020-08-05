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Dünya

Beyrut limanı patlaması ile ilgili tüm yetkililer ev hapsine alınacak

Reuters: Beyrut Limanı'nda son 6 yılda depolamadan sorumlu herkes ev hapsinde tutulacak. Soruşturma bitene kadar ev hapsindekilere Lübnan ordusu eşlik edecek.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:39
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