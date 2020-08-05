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Dünya

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtı

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:12 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:12
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