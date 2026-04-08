Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu.

10 DAKİKADA 100 SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edildi.

İranlı askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, "Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD'nin Netanyahu'yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran'da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar kapsamında Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarında önemli sivil kayıplara yol açmasının "şiddetle kınandığı" belirtilerek, diplomasi çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Lübnan ateşkesin bir parçası değil. Bu durum ilgili tüm taraflara iletilmiştir" dedi.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde dün çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü, 5 askerinin de yaralandığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: (İsrail'in düzenlediği) Lübnan'a yönelik saldırılar derhal durdurulmazsa, bölgedeki işgalci saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkes anlaşmasına Lübnan'ın "Hizbullah nedeniyle" dahil edilmediğini belirtti.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'a eş zamanlı düzenlediği saldırılarda ülkenin doğusundaki beldelerde 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı günden bu yana Lübnan'a düzenlenen en ağır hava saldırılarında Hizbullah'ın hedef alındığını öne sürerken, "Hizbullah lideri Naim Kasım, sıranın kendisine de geleceği konusunda uyarıldı" dedi.

İran medyası: İsrail'in ateşkes ihlalinin ardından Hürmüz'den geçen petrol tankerleri durduruldu

Lübnan: Beyrut'taki İsrail bombardımanında ölü sayısı 80'e yükseldi

Fars Haber Ajansı: İranlı askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyenleri hedef aldığı hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin öldüğünü, yüzerce kişinin yaralandığını bildirdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından Lübnan'da Hizbullah'a sürekli saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyenleri hedef aldığı hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Almanya, İsrail'i Lübnan'daki askeri harekatını meşru müdafaa için gerekli olanla sınırlandırmaya ve uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağırdı.

Mısır, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin Lübnan'a da yansıması ve İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Lübnan, Orta Doğu'da varılan ateşkese dahil edilmelidir." dedi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da ateşkesi sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak, ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi.

Lübnan ordusu, bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Umman, Mısır ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Lübnan ordusu, bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.

09:34 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

08:05 İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06:42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

04:01 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgelerde de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

02:56 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.