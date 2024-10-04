İsrail Beyrut'un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül'den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

ABD'nin Axios haber platformunun üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.



Barak Ravid imzalı haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği ve Lübnan medyasından İsrail'in saldırısının Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırıdan daha büyük olduğu bilgisi aktarıldı.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İşte Lübnan ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

06:46 İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

03:20 Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları üzerine yaptığı toplantıda, Lübnan'a saldırıların durdurulması ve acil yardım yapılması yönünde çağrıda bulundu.

02:12 G7 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada Orta Doğu'da kötüleşen durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, bölgesel aktörlere "sorumlu davranma" çağrısında bulunuldu. İran'ın İsrail'e yönelik askeri saldırısının kınandığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı kesin bir dille yineliyoruz" denildi.

02:05 İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşanırken, saldırının hedefinin Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğu iddia edildi.

01:30 İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı bildirildi.

01:20 ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkes teklifini kabul ettiğinden haberdar olmadıklarını açıkladı.

00:54 İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı.

00:30 Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri saldırılarda 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.