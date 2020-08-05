Beyrut'ta dehşet! Onlarca ölü, binlerce yaralı var... Türkiye'den tam destek: Hazırız

AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:02 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:04

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 78 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 78'e yükseldiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LÜBNAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dilemiş, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur. Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtmiştir." denildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN LÜBNAN AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye kardeş Lübnan halkını asla yalnız bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı görüşmede, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti."

"2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn'ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu amonyum nitratın Afrika'ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

BEYRUT'TA OHAL İLAN EDİLDİ

Patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmişti.

BAŞBAKAN DİYAB: HESAP SORULACAK

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Patlama nedeniyle ülkede bir günlük "ulusal yas" ilan eden Diyab, yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak" dedi.

Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti. Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

2 TÜRK YARALANDI

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

ESKİ BAŞBAKAN HARİRİ'NİN EVİ DE HASAR GÖRDÜ

Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE BENZETTİ

Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

IRAK VE KATAR'DAN LÜBNAN'A 3 SAHRA HASTANESİ

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün yaşanan patlama nedeniyle Irak ve Katar'ın 3 sahra hastanesi göndereceği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da, Katar'ın bugün iki sahra hastanesi göndereceği, bunlardan her birinin 500 yatak kapasiteli olacağı ifade edildi.

Haberde, Irak'ın da bir sahra hastanesi ile kriz döneminde kullanılmak üzere petrol göndereceği bilgisi yer aldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ABD'nin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyerek ABD'nin Lübnan halkına yardıma hazır olduğunu belirtti.

Pompeo, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyrut'taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız." vurgusu yaptı.

Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

TRUMP'TAN PATLAMAYA "KORKUNÇ SALDIRI" NİTELEMESİ

Trump da Beyaz Saray'daki basın toplantısına Lübnan'daki saldırıya ilişkin açıklama ile başlayarak, "ABD, Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildiriliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

Trump, bir gazetecinin olayı neden "saldırı" olarak nitelendirdiğini sorması üzerine, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi." yanıtını verdi.

ESKİ LÜBNAN BAŞBAKANI HARİRİ'DEN BEYRUT İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, başkent Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle meydana gelen zararın boyutunun "tasvir edilemeyecek kadar büyük" olduğunu kaydederek, olaydan zarar görenlere yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Hariri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hasarın boyutu tasvir edilemeyecek kadar büyük. En büyük kayıpsa onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, "Beyrut yardım çağrısı yapıyor. Yakalandığı tufan kalpleri yaralıyor." diye yazan Hariri, "herkesi başkente yardım etmeye ve zarar gören bölgelerdeki tüm Beyrutlularla dayanışmaya" çağırdı.

Hariri, "Allah'tan başkentimizi ve halkını tüm kötülüklerden korumasını niyaz ediyoruz." diye ekledi.