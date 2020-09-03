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Dünya

Beyrut'ta enkaz altında canlı olabileceği düşünülen binada çalışmalar durduruldu

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra enkaz altında canlı bir kişinin olabileceği düşünülen binadaki arama-kurtarma çalışmalarına, ekipler için tehlike oluşturduğu için geçici olarak ara verildi.

İHA03 Eylül 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 23:24
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal vermişti. Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, patlamadan 30 gün sonra Şili’den arama-kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceğini aktarmıştı. Abbud, yapılan tarama sonrası enkaz altında 1 kişinin canlı olabileceği sonucuna varıldığını ve ekiplerin çok hassas şekilde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Sivil Savunma Harekat Direktörü yaptığı açıklamada, enkaz bölgesindeki binada meydana gelen hasar nedeni ile arama-kurtarma çalışmalarına geçici olarak ara verildiğini duyurdu. Direktör, binanın yüzde 90 hasarlı olduğunu ve ekipler için tehlike oluşturduğunu ifade ederken, çalışmalara devam etmek için yeni bir yol aradıklarını açıkladı.

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