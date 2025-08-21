İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9389
  • EURO
    47,6669
  • ALTIN
    4395.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyrut'ta ilk aşama: Silahların teslimatına başlandı
Dünya

Beyrut'ta ilk aşama: Silahların teslimatına başlandı

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Ramiz Dımaşkiyye, Filistin kamplarındaki silahların teslim sürecinin başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Kampı'nda başladığını açıkladı. Sürecin diğer kamplarda da kademeli olarak devam edeceği bildirildi.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Beyrut'ta ilk aşama: Silahların teslimatına başlandı
ABONE OL

Dımaşkiyye yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da yer alan Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik sürece dair detaylara yer verdi.

Silahların teslim edilmesi sürecine ilişkin ilk aşamanın bugün başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dımaşkiyye, işlemin, devletin silahları kendi tekelinde toplama kararının uygulanması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu silahların teslimi sürecinin geçmişiyle ilgili bilgi veren Dımaşkiyye, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 21 Mayıs 2025'te yapılan zirvede, Lübnan'ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin hakim kılınması, devlet otoritesinin sağlanması ve silahların devlet tekeline alınması ilkesinin uygulanmasını teyit eden kararların hayata geçirilmesi kapsamında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Dımaşkiyye ayrıca, bu adımın 23 Mayıs 2025'te Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında yapılan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi ortak toplantısında alınan kararların uygulanması kapsamında atıldığını belirtti.

Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, Filistinlilerin silah teslim süreci başlarken Burç el-Beracine Mülteci Kampı'na girerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Lübnan ordusu askerleri kampın içinde konuşlandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan'ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.