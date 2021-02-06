Beyrut'ta Şii aktivist Slim'in öldürülmesi protesto edildi

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:36

Lübnanlı gazeteci ve aktivistler, Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim'in kaçırılarak öldürülmesini protesto etmek için başkent Beyrut'ta gösteri düzenledi.

Beyrut'ta 2005'te aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Semir Kasir'in adını taşıyan parkta toplanan yaklaşık 200 gazeteci ve aktivist, sivil devlet talebinde bulunan aktivistlerin hedef alınmasına karşı birlik çağrısında bulundu.

Lokman Slim'in öldürülmesini protesto eden göstericiler, Hizbullah aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler adına konuşan gazeteci Haris Süleyman, aktivist Slim'in ülkedeki cinayetler konusunda yargı tarafından sürdürülen soruşturmalara güvenmediğine ve kendisinin bu suikastlar zincirine kurban gittiğine işaret etti.

Lübnan'daki yöneticileri yolsuzluk ve başarısızlıkla suçlayan Süleyman, Arap Birliği ve Birleşmiş Miletlerin artık Lübnan halkını söz konusu yöneticilerden koruması gerektiğini söyledi.

- LOKMAN SLİM KİMDİR?

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde 1962'de Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Lokman Slim, Fransa'da 4 yıl felsefe alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra 1982'de Lübnan'da Arap edebiyatıyla ilgilenmeye başladı.

Sonraki yıllarda Lübnan ve bölgesel tarihi konularında çalışmalarda bulunmak üzere bir araştırma merkezi kuran Slim, İran'ın desteklediği Hizbullah'a muhalefetiyle tanınıyordu.

Gazeteci aktivist Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer almıştı.

Lokman Slim, Lübnan'ın güneyinde 3 Şubat akşamı kaçırıldıktan sonra arabasında silahla öldürülmüş halde bulunmuştu. Resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün adli tıpta tespit edildiğini aktarmıştı.

Hizbullah'a muhalif Lübnanlı Şii aktivist Slim'in öldürülmesi, yerel ve uluslararası çapta yoğun tepkilere neden oldu.