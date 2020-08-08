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Dünya

Beyrut'taki faciada 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitratin patlaması sonucu yaşanan faciada, 60'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 09:59
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