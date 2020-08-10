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Dünya

Beyrut'taki facianın en küçük kurbanı oldu

Beyrut patlamasının en küçük kurbanının 3 yaşındaki Naggear olduğu açıklandı.

DHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:54
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamayla ilgili hayatını kaybeden en küçük kurbanın Alexandra Naggear adında 3 yaşındaki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 no'lu depoda bulunan amonyum nitratın alev alması sonucu meydana gelen şiddetli patlamanın en küçük kurbanının Alexandra Naggear adında 3 yaşındaki kız çocuğu olduğu öğrenildi. İlk patlama sırasında ne olduğunu görmek için ailesiyle dışarıya bakan Naggear, ikinci patlama anında camın da kırılmasıyla ağır yaralandı. 3 gün boyunca hastanede tedavi gören Naggear yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

BEYRUT LİMANI'NDA PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtildi. Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etmişti.

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