Beyrut'taki patlamaya ilişkin bir gözaltı daha

AA 18 Ağustos 2020 Salı 18:50 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 18:50

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan, limanın Yatırım Müdürü Kuraytem'i avukatı eşliğinde yaklaşık 4 saat sorguladıktan sonra gözaltı kararı verdi.

Ayrıca limanın eski Gümrük İşleri Müdürü Şefik Mari'nin sorgusu ertelendi.

Askeri Hakim Savvan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltında alındı.

- BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada yaklaşık 180 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar düzenlenmişti.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti istifasını sunmuştu.