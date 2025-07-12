Beyt Hanun'da Siyonist felaket: 35'ten fazla hava saldırısı düzenlendi

Saldırılar, yerleşim alanlarını ve çevresini kapsayan geniş çaplı bir "ateş kuşağı" şeklinde gerçekleştirildi.



Şiddetli patlamalar, bölge genelinde büyük korku ve paniğe yol açarken, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler büyük bir tedirginlik içinde.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, onlarca savaş uçağının Beyt Hanun'a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi ve hedeflerin Hamas'a ait askeri altyapılar olduğu iddia edildi.



İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "35'ten fazla hedef vuruldu." ifadesini kullanırken, bu hedefler arasında Hamas'a ait altyapıların bulunduğunu öne sürdü.



Adraee, saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.



İsrail ordusunun bölge sakinlerini Gazze Şeridi'nin merkezine göç etmeye zorlaması nedeniyle Beyt Hanun'da neredeyse hiç sivil kalmadığı ve bu nedenle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.



Saldırılar, İsrail ordusunun geçen günlerde beldeyi dört bir yandan kuşattığını açıklamasının ardından geldi.



Beyt Hanun'un son günlerde yoğun hava saldırılarına maruz kaldığı biliniyordu.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın dün paylaştığı havadan çekilen fotoğraf bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne sermişti. Beyt Hanun'un neredeyse tamamen yerle bir edildiği, geniş yıkım ve moloz alanlarının kaldığı görülmüştü.



Gallant, paylaşımına "Beyt Hanun yerle bir edildi." notunu düşmüştü.



HAMAS PUSUSUNDA 5 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Beyt Hanun'a yönelik ağır saldırılara rağmen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının bölgede İsrail askerlerine yönelik bir pusu kurduğu ve burada 5 askeri öldürdüğü, 14 askeri de yaraladığı açıklanmıştı.



İsrail ordusu, 8 Temmuz sabahı yaptığı açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 5 askerin, 7 Temmuz akşamı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda öldüğünü, 14 askerin de yaralandığını ve bunlardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.



Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, Hamas savaşçıları Beyt Hanun'daki bir tabura 3 patlayıcı cihazla saldırdıktan sonra makineli tüfeklerle ateş açarak İsrail askerlerini hedef almıştı.



DOLAYLI MÜZAKERELER MISIR VE KATAR ARACILIĞIYLA DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir değişimi ve ateşkes sağlanmasına yönelik dolaylı müzakereler Mısır ve Katar aracılığıyla devam ediyor.



Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, uluslararası kamuoyu tarafından "soykırım savaşı" olarak nitelendiriliyor.



İsrail, bu süreçte Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı ve kararlarını da görmezden gelmeye devam ediyor.



ABD'nin desteklediği bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 196 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı, 10 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle onlarca çocuğun da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetti.



