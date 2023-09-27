Biden, 20 Ekim'de AB liderleri ile bir araya gelecek

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük vergisi konusundaki anlaşmazlığın çözümü öncesi ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ekim'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

Üst düzey bir AB yetkilisi, görüşmenin amacının transatlantik ortaklığı güçlendirmek, Ukrayna hakkında güçlü bir mesaj vermek, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve bu yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik yolların ele almak olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca, ABD-AB arasındaki çelik tarifeleri konusunda bir anlaşma olmazsa, 31 Ekim'den sonra çelik ve alüminyuma getirilecek gümrük vergileri ve misilleme niteliğindeki AB vergileri yeniden uygulamaya konulabilir.