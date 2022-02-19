Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:56 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 00:57

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Ukrayna krizi konusundaki diplomatik temaslarını sürdürdüğünün altını çizen Psaki, Biden'ın 24 Şubat Perşembe günü G7 liderleri ile Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son gelişmeleri ele alacağı çevrimiçi bir toplantı yapacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "işgal tehdidine rağmen" bugün Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansına katılma planlarına ABD'nin tepkisinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar. Ancak ne karar verirse versin, ABD'nin desteği onun yanında olacak." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son günlerde saldırganlığını artırdığına işaret ederek, "Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığına inanmayı sürdürüyoruz." görüşünü paylaştı.