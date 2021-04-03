Star.com.tr 03 Nisan 2021 Cumartesi 00:04 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 00:10

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın Meksika sınır politikalarından kaynaklanan bir dizi ulusal güvenlik önceliğini değiştirmek için adım atmaya hazırlanıyor.

Trump'ın sert yönetimi ile durdurmaya çalıştığı uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve karteller arasında yaşanan gerilimden dolayı daha fazla şiddetin ABD'ye taşınması hadiselerini Biden yönetimi daha hızlı ve etkili çözmenin yollarını arıyor.

Meksika sınırında bulunan eyaletlerden Amerikalıların uyuşturucu ihtiyacını karşılamak için tonlarca uyuşturucu giderken aynı zamanda ABD topraklarına giden gizli yolları ele geçirmek için savaşan karteller için kaçak silah yollanıyor.

Meksika kartelleri, uyuşturucuların ABD pazarına yasadışı getirilmesinde ön saflarda yer alıyorlar.

Nisan 2019'da ABD Ulusal Kamu Radyosuna konuşan eski bir Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) komiserine göre, ABD vatandaşlarının hayatını alan uyuşturucu maddelerin %90'ı Meksika sınırı boyunca yer alan kaçak tüneller yoluyla geldiğini iddia etti.

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