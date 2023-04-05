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Dünya

Biden, ABD'de artan antisemitizm vakalarına dikkati çekti

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan antisemitizm vakalarına işaret ederek, bu konuda harekete geçme çağrısı yaptı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
Biden, ABD'de artan antisemitizm vakalarına dikkati çekti
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CNN'in internet sitesinde, Biden, Yahudilerce kutsal Pesah (Hamursuz) Bayramı vesilesiyle kaleme aldığı yazısında, ABD'de artan antisemitizm vakalarına dikkati çekti.

Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 2021'de ABD'deki dinlere yönelik nefret suçlarının yarısından fazlasının Yahudileri hedef aldığını, İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (ADL) adlı kuruluşun 2022'de antisemitik vakaların ABD'de 40 yıldır en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyan verilerine işaret etti.

Ülkede Yahudi karşıtı komplo teorilerinin internette yaygın olduğunu belirten Biden, bazı ünlülerin de buna dahil olduğunu aktardı.

Biden, Yahudilere karşı olan nefretin diğer azınlık topluluklar için de bir tehlike olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yahudilere olan desteğini yineleyen Biden, "Nefreti haykırmamak suç ortaklığıdır. Sessizlik suç ortaklığıdır. Biz de sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Antisemitizm ile mücadele kapsamında yönetiminin attığı adımlara değinen Biden, idaresinin, nefret suçlarıyla mücadeleyi öncelikli konulardan biri haline getirdiğini vurguladı.

Geçen yıl Texas'ta bir sinagogda gerçekleşen rehin alma olayını anımsatan Biden, söz konusu hadisede kolluk görevlilerine bir imam ile papazın yardım etmesine ve bir grup Müslüman kadının da gösterdiği dayanışmaya dikkati çekti.

Biden, antisemitizme karşı bir ulusal strateji yayımlayacaklarını duyurarak, dayanışma, birlik ve harekete geçme çağrısı yaptı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • Joe Biden

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