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Dünya

Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

21 Temmuz 2024 Pazar 20:55 - Güncelleme:
Joe Biden adaylıktan çekildi
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ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı. Biden açıklamasında, görev süresinin geri kalanında başkan olarak görevlerini yerine getirmeye odaklanacağını söyledi. Biden bu hafta içerisinde kararıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

Biden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Amerikan dostlarım, Son üç buçuk yılda millet olarak büyük ilerleme kaydettik. Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahiptir. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya yaymak için tarihi yatırımlar yaptık. Toksik maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik düzeyde ihtiyaç duyulan bakımı sağladık. 30 yıl aradan sonra ilk silah güvenliği yasasını çıkardı. İlk Afrikalı Amerikalı kadını Yüksek Mahkemeye atadı. Ve dünya tarihinin en önemli iklim yasasını çıkardı. Amerika hiçbir zaman liderlik konusunda bugün olduğumuzdan daha iyi bir konuma sahip olmamıştı.

Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana görülen en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünya çapındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdık ve güçlendirdik. Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. Her ne kadar yeniden seçilme niyetim olsa da, görevimden çekilip görev süremin geri kalanında yalnızca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkemin çıkarına olacağına inanıyorum.

Kararım hakkında bu haftanın ilerleyen saatlerinde milletle daha ayrıntılı olarak konuşacağım.

Şimdilik, yeniden seçilmemi görmek için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunmama izin verin. Tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkür etmek istiyorum. Ve bana gösterdiğiniz inanç ve güvenden dolayı Amerikan halkına en kalbi şükranlarımı sunmama izin verin.

Bugün her zaman sahip olduğum şeye inanıyorum: Birlikte yaptığımızda Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Amerika Birleşik Devletleri olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • Biden
  • Joe Biden

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