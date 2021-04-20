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Dünya

Biden altyapı paketinde taviz vermeye hazır

ABD Başkanı Biden altyapı paketinde 'taviz vermeye hazır', Cumhuriyetçilerin teklifini Mayıs ayına kadar görmek istiyor.

Reuters20 Nisan 2021 Salı 09:46 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 09:46
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ABD Başkanı Joe Biden 2 trilyon dolarlık istihdam ve altyapı paketini görüşmek için aralarında her iki partiden de siyasetçilerin bulunduğu bir grup ile bir araya geldi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililerin mutabık kalabileceği bir teklif oluşturmak isteyen Biden, "Taviz vermeye ve birlikte ne yapabileceğimize ve neyin üzerinde anlaşabileceğimize bakmaya hazırım" dedi.

Biden "Gördüğüm kadarıyla herkes altyapı planını destekliyor. Tek sıkıntı parayı kimin ödeyeceği" dedi.

Biden, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'yi yeniden şekillendirmek ve Çin'in yükselişine mani olmak için 1 Nisan'da 2 trilyon doları aşkın büyüklükte bir teklifle geniş kapsamlı bir altyapı planı açıklamış ancak bu teklif Cumhuriyetçiler'den destek bulmamıştı.

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