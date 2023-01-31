Biden altyapı projelerini hızlandırdı

Biden, 150 yıldır yolculara hizmet veren Baltimore-Potomac tünelinin değiştirilmesi projesi kapsamında ziyarette bulunduğu Maryland eyaletinin Baltimore kentinde konuştu.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'ı ülkedeki altyapı çalışmalarından ötürü takdir ettiğini dile getiren Biden, raylı sistemler ulaşım ağının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, iki partinin de destek vermesiyle imzalanan 1 trilyon dolarlık altyapı paketi kapsamında söz konusu tünelin değiştirilmesi için 4 milyar doların üzerinde yatırım yapacaklarını kaydetti.

Yeni Baltimore tünel çalışmasının ülkede 200 bin kadar kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Biden, dünyanın en iyi ekonomisi olmak için en iyi altyapıya sahip olmak gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Biden, altyapı çalışmaları kapsamında Hudson nehrindeki bir tünel projesinin detaylarını duyurmak için de New York'ta olacak.