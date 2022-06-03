Biden artan saldırılar nedeniyle isyan etti: Artık yeter!

Biden, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği konuşmada son günlerde art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılarla karşı karşıya olan ABD'de silah satışlarına ilişkin yasaları değiştirmek için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekeceği sorusunu yöneltti.

ABD'de son günlerde Texas'ta bir okulda, New York'ta bir markette ve Oklahoma'da bir hastanede gerçekleştirilen silahlı saldırılar, silah satışlarına dair yasalar konusunda tartışmaları yeniden başlatmıştı.

Biden "Tanrı aşkına daha ne kadar katliam gerçekleşmesine göz yumacağız?" dedi.

Biden, saldırı silahlarının satışına yasak getirilmesi ya da bu mümkün değilse silah satın alma yaşının 18'den 21'e yükseltilmesi gibi bir dizi tedbirin alınması gerektiğini ifade ederken, silah üreticilerini saldırganların silahlarını kullanması durumunda dava edilmekten koruyan düzenlemelerin de feshedilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Biden "Amerikalıları bir kez daha yüz üstü bırakamayız" dedi.