Biden, Asyalılara yönelik nefret suçlarıyla mücadele için hazırlanan yasayı imzaladı

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:24

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği tören ile "Kovid-19 Nefret Suçları Kanunu" adı verilen yasayı onayladı.

İmzanın ardından bir konuşma yapan Biden, "Tek bir halk, tek bir millet ve tek bir Amerika olarak birleşmeliyiz." çağrısında bulundu.

Biden, nefret suçlarını "çirkin bir zehir" olarak nitelendirerek, "Birçok Asya kökenli Amerikalı, bu yıl, güvenliklerinden korkarak uyandılar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden, gazetecilerin Filistin'de ateşkes olup olmayacağı yönündeki sorularına yanıt vermeden salondan ayrıldı.

Söz konusu yasa, Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının daha kolay rapor edilmesini ve Adalet Bakanlığının bu yöndeki incelemelerini detaylandırmasını öngörüyor.

Nisan ayında Senato'dan 1'e karşı 94 oy ile kabul edilen tasarı, 18 Mayıs Salı günü de Temsilciler Meclisinde 62'ye karşı 364 oy ile kabul edilmişti.