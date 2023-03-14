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Dünya

Biden, AUKUS ittifakının Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, California'da'daki deniz üssünde yaptığı konuşmada, Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar (SSN-AUKUS) edinmesiyle, 'Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarın korunacağını' söyledi.

AA14 Mart 2023 Salı 07:05 - Güncelleme:
Biden, AUKUS ittifakının Hint-Pasifik bölgesindeki istikrarı koruyacağını belirtti
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Biden, San Diego'daki Point Loma Deniz Üssü'nde nükleer denizaltı gemisi SSN-Missouri'nin önünde, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile birlikte poz verirken, "ABD, Hint-Pasifik'te on yıllardır bölgedeki ulusların muazzam yararı için istikrarı korumuştur. Demokrasilerin nasıl kendi güvenliğimizi ve refahımızı sağlayabileceğini bir kez daha gösteriyoruz. Sadece bizim için değil, tüm dünya için." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS Anlaşması kapsamında yaptığı konuşmada, "Avustralya ve Birleşik Krallık, Amerika'nın en yiğit ve yetenekli müttefiklerinden ikisi. Ortak değerlerimiz ve daha barışçıl ve müreffeh bir gelecek için ortak vizyonumuz, bizi tüm Atlantik ve Pasifik'te birleştiriyor." sözlerine yer verdi.

Biden, AUKUS kapsamında Avustralya'nın konvansiyonel silahlı nükleer enerji denizaltı kapasitesinin geliştirileceğini ve öncelikli hedefinin "Hızla değişen küresel dinamiklerin ortasında Hint-Pasifik'te istikrarı artırmak" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, Çin ile gerilimin arttığı ve Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir dönemde, AUKUS ittifakının ayrıntılarına ve işleyecek sürece dair bilgiler paylaştı.

- AUKUS ANLAŞMASI

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında 2021'de nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören "AUKUS" anlaşması imzalanmıştı.

Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" güvenlik anlaşması kapsamında Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

AUKUS'un ardından Avustralya, "nükleer güce" ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.

- AUKUS FRANSA İLE GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

Diğer taraftan, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmişti.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

  • Joe Biden
  • AUKUS ittifakı
  • Hint-Pasifik bölgesi

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