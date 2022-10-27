Biden, Beyaz Saray'da üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

Biden, Beyaz Saray'da, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley dahil üst düzey birçok Savunma Bakanlığı yetkilisiyle bir araya geldi.

Şu anda tüm dünyanın bir değişim sürecinde olduğunu belirten Biden, "ABD, dünya sahnesinde, dünya tarihindeki en iyi savaş gücünü arkasına alarak, diplomasi liderliği yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Biden, yetkililerle Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği gibi birçok konuyu ele alacağını belirterek, "Çin konusuna gelince... Biz çatışma peşinde değiliz. Çin ile rekabetimizi sorumluluk sahibi şekilde yönetmek gibi bir sorumluluğumuz var." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Biden, vefat eden eski Savunma Bakanı Ash Carter'ın ailesine de başsağlığı diledi.

Toplantı basına kapalı devam etti.