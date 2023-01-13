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Dünya

Biden ''Birliğin Durumu'' konuşmasını 7 Şubat'ta yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Başkanı Kevin McCarthy'nin daveti üzerine, 7 Şubat'ta 'Birliğin Durumu' konuşmasını yapacak.

AA13 Ocak 2023 Cuma 22:21 - Güncelleme:
Biden ''Birliğin Durumu'' konuşmasını 7 Şubat'ta yapacak
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Biden'ın, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı McCarthy'nin "nazik davetine icap ederek" 7 Şubat'ta, Kongre ortak oturumunda ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını gerçekleştireceğini duyurdu.

Biden'ın 15 Ocak'ta ise Martin Luther King Günü vesilesiyle Atlanta'ya giderek Ebenezer Baptist Kilisesi'nde bir konuşma yapacağını kaydeden Jean-Pierre, burada, ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu King'in bazı aile bireyleriyle de bir araya geleceğini aktardı.

Jean-Pierre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 19 Ocak'ta borç limitine ulaşılabileceğine ilişkin açıklaması üzerine ise Kongreyi bu konuda hızlıca "koşulsuz" harekete geçmeye çağırdıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın ofisi ve konutunda bulunan "gizli belgelerle" ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Sözcü gazetecilerden sorularını Beyaz Saray danışmanları ve Adalet Bakanlığına yöneltmelerini istedi.

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