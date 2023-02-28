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Dünya

Biden, Çalışma Bakanlığına Su'yu aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, yeni Çalışma Bakanı olarak Julie Su'yu aday gösterdi.

AA28 Şubat 2023 Salı 22:10 - Güncelleme:
Biden, Çalışma Bakanlığına Su'yu aday gösterdi
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, martta görevden ayrılacak Çalışma Bakanı Marty Walsh'un yerine, halihazırda Çalışma Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Asya kökenli Su'yu aday gösterdiğini bildirdi.

Biden, Su'nun kariyeri boyunca adil bir çalışma düzeni sağlayarak hiçbir işçinin geride kalmaması için mücadele ettiğine, aynı zamanda ücret hırsızlığına karşı önlemler aldığına, işçi haklarını koruduğuna, asgari ücreti artırdığına ve iş yeri güvenliğiyle ilgili bir dizi adımlar attığına işaret etti.

Su'nun, Bakan Walsh'un "kritik bir ortağı" olduğunu belirten Biden, "Çalışan insanların işine yarayan bir ekonomi inşa etmek için Julie ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mevcut Çalışma Bakanı Walsh, martta kabinedeki görevini bırakarak Ulusal Hokey Ligi Oyuncuları Derneğinin yönetim kurulunda direktör olacağını duyurmuştu.

Su'nun göreve başlaması için Senato'nun adaylığını onaylaması gerekiyor. Su, atanması halinde bu göreve gelecek ilk Asyalı Amerikalı olacak.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • Julie Su

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