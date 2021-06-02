Biden canlı yayında açıkladı: Yapılan saldırılara karşı misilleme yapacağız!

AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 22:12 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 22:13

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin son durumu değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, son dönemde ABD'deki özel sektöre yönelik artan siber saldırılara işaret ederek, "Rusya'ya bu konuda bir misilleme olacak mı?" sorusunu sordu.

Biden ise, "Bu konuya yakından bakıyoruz." yanıtını verdi.

ABD'ye yönelik son dönemde artan ve Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen siber saldırılarda ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBA firması da hedef alınmıştı.