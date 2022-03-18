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Dünya

Biden, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü: Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, “Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı” dedi.

18 Mart 2022 Cuma 17:53 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 17:53
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı video konferans görüşmesinde, "Ülkeler savaşacak noktaya gelmemeli. Savaş ve çatışma kimsenin yararına değil. Uluslararası toplum en çok barış ve güvenliği korumalı" dedi.

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