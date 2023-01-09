Biden, Cumhuriyetçi güney eyaletlere federal yargıç atamakta zorlanıyor

CNN'deki haberde, Biden'ın Alabama, Florida, Louisiana ve Texas eyaletlerinde boş bulunan düzinelerce federal yargıç koltuğunu, yerel Cumhuriyetçi senatörlerin adaylara destek vermemesi nedeniyle doldurmada zorluk yaşadığı kaydedildi.

Haberde, kadın ve Afrikalı Amerikalı yargıçlar başta olmak üzere atamalarda çeşitliliğe önem veren Biden'ın, Demokratların görüşüne yakın, sivil ve seçmen haklarını koruyup destekleyecek adaylara öncelik verdiğine dikkat çekildi.

Biden'ın kıdemli danışmanlarından Paige Herwig, aşırı muhafazakarlığın bu noktalarda devreye girdiğine işaret ederek, "İki Cumhuriyetçi senatörün olduğu eyaletlerde çok sayıda boş kadro olduğu bir sır değil ama biz, her zaman eyalet senatörleriyle çalışmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Geçen sene Georgia'daki 11. Bölge Mahkemesine aday gösterilen Afrikalı Amerikalı Nancy Abudu'nun, Senatoda hala oylamayı beklemesi atamalarda yaşanan zorluklara örnek olarak gösterildi.

Senato Adalet Komisyonundaki Cumhuriyetçi üyelerin karşı çıkması üzerine Senatoda oylamasına geçilemeyen Abudu'yu Biden, bu sene yeni yasama dönemine giren Kongreye tekrar aday olarak sundu.

- Federal yargıçlar, ömür boyu görev yapıyor

ABD'de başkan tarafından aday gösterilen federal yargıçların, göreve başlamak için öncelikle yerel eyalet senatörlerinin desteğini ardından da Kongrenin Senato kanadında yapılan oylamada onay alması gerekiyor.

ABD Senatosunda Demokratlar, şu an kontrolü elinde bulunduruyor ancak federal hakim atamalarında Senato Adalet Komisyonunda sürecin işleyebilmesi için yerel eyalet senatörlerinin adaylara "mavi kupon" denilen desteği vermesi bekleniyor.

Yüksek Mahkemeden bölge ve temyiz mahkemelerine kadar ömür boyu göreve atanan federal yargıçlar, ABD başkanlarının en kalıcı mirası olarak biliniyor.

Federal yargıçların, hükümetin icraatlarının Anayasaya uygunluğundan vatandaşların kendi aralarında veya devletle ilgili davalarda nihai kararı vermeye kadar ABD'deki siyasi ve toplumsal yaşamı etkileyen geniş bir yetki alanı bulunuyor.

Biden, görevde bulunduğu son iki sene boyunca, biri Yüksek Mahkemenin ilk siyahi kadın yargıcı Ketanji Brown Jackson olmak üzere toplam 97 federal yargıç atadı.

ABD Mahkemeleri İdari Ofisine göre, 6 Ocak itibarıyla federal bölge ve temyiz mahkemelerinde hala atama bekleyen 82 boş kadro bulunuyor. 2023 içinde emekli olacak yargıçlarla birlikte 20 koltuğun daha boşalması bekleniyor.

ABD genelindeki Federal bölge mahkemelerinde toplam 677, ABD temyiz mahkemelerinde 179 ve Yüksek Mahkemede 9 yetkili federal yargıç görev yapıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıllık görev süresi boyunca ülke genelinde toplam 231 federal yargıç ataması yapmıştı.