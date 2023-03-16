Biden: Cumhuriyetçi Parti önemli bir geçiş sürecinde

Daily Show programına konuşan Biden, iklim krizi ve Cumhuriyetçi Parti politikalarına değindi.

Ulusa ruhunu yeniden kazandırmak, orta sınıfı güçlendirmek ve ülkeyi birleştirmek için 2020 seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu hatırlatan Biden, başkan olduğundan beri altyapı yasası, çevre ile ilgili düzenlemeler ve eşcinsel evliliklere onay verme gibi "yapılamayacak" denilen birçok şeyi yaptıklarını kaydetti.

Biden, iki partinin de onay verdiği birçok yasama faaliyetinde de bulunduklarını aktararak, genç nesle verdiği önemin altını çizdi. Gençliğin geleceğini kurtarmak için iklim krizi kapsamında yaptığı çalışmalara da değinen Biden, bu konuda adım atılmazsa gelecek nesiller için kötü sonuçların doğabileceğine işaret etti.

İklim krizinin "gerçek bir sorun olduğunu" vurgulayan Biden, diğer taraftan fosil yakıtlara en az 10 yıl daha ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.

Biden, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle de enerji meselesinin karmaşıklaştığını söyledi. Başkan Biden, daha önce okyanusların büyük bir bölümünde artık sondaj yapılmayacağını ifade ettiğini belirtti. Diğer taraftan bunun bir geçiş süreci olduğunu kaydeden Biden, yakıtlarla ilgili durumun bir anda halledilmeyeceğini vurguladı.

Biden, Kongredeki Cumhuriyetçilerin üçte biri kadarının özellikle eski Başkan Donald Trump destekçileri olan ve "Amerika'yı Tekrar Mükemmel Yap" sloganının ilk harflerine atfen "MAGA Cumhuriyetçiler" diye nitelendirilen kişilerden oluştuğunu belirtti.

Diğer taraftan, bazı Cumhuriyetçilerin kendisiyle aynı görüşte olduğunu ancak bunu kamuya açıklarlarsa parti içinde hedef gösterileceklerini söylediklerini aktaran Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin "önemli bir geçiş sürecinde" olduğunu ifade etti.

Biden, "Gelecek iki yıl içinde, MAGA Cumhuriyetçilerinin partiyi kontrol edip etmediğini veya muhafazakar partiye geri dönüp dönmediklerini göreceğiz." şeklinde konuştu.

