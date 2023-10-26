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Dünya

Biden, Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongre'den geçirmeye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından Cumhuriyetçilere saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongre'den geçirmeleri yönündeki talebini yineledi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 20:57 - Güncelleme:
Biden, Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını yasaklayan tasarıyı Kongre'den geçirmeye çağırdı
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırılara ilişkin açıklamasında, "Başka bir trajedinin ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyelerini ABD halkını koruma görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçileri, saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklayan, evrensel özgeçmiş kontrollerini yürürlüğe koyan ve silahların güvenli şekilde saklanmasını zorunlu kılan yasa tasarısının Kongre'den geçmesi için kendileriyle çalışmaya çağıran Biden, "Son saldırının fiziksel ve zihinsel yaralarını taşıyacak olan her Amerikalıya en azından bunu borçluyuz." ifadesine yer verdi.

Biden, Maine'de yaşayanları yetkililerin uyarılarını dikkate almaya çağırarak, Maine halkını desteklemek için gereken her şeyi sağlama talimatı verdiğini bildirdi.

Maine Valisi Janet Mills, dün gece Lewiston kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda, ilk olarak 22 olarak tespit edilen hayatını kaybedenlerin sayısını bugün 18 olarak güncelledi.

Amerikan medyası, silahlı saldırıdan sorumlu tutulan, halen aranan zanlı Robert Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğunun belirlendiğini paylaştı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • Joe Biden

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