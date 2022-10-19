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  • Biden, elektrikli araç bataryalarına 2,8 milyar dolar hibe desteği verileceğini açıkladı
Dünya

Biden, elektrikli araç bataryalarına 2,8 milyar dolar hibe desteği verileceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede elektrikli araç bataryası üretimine ilişkin 2,8 milyar dolar hibe desteği verileceğini belirtti.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
Biden, elektrikli araç bataryalarına 2,8 milyar dolar hibe desteği verileceğini açıkladı
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Biden, Jennifer Granholm'un da katılımıyla Beyaz Saray'da altyapı konusunda düzenlenen etkinlikte konuştu.

Geleceğin araçlarının elektrikli araçlar olacağını ve bunun en önemli kısmının da batarya olduğunu kaydeden Biden, elektrikli araç bataryası üretiminin yüzde 75'inin Çin'de gerçekleştiğine işaret etti.

Elektrikli araç bataryası üretiminin yerlileştirilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Biden, "Bugün ABD'nin 12 eyaletindeki 20 şirkete, elektrikli araç bataryası üretimi için 2,8 milyar dolar hibe vereceğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Biden, geçen yıl imzaladığı kararname ile 2030'a kadar trafikteki arabaların yüzde 50'sinin elektrikli olması hedefini koyduklarının altını çizerek, "Kongreden geçirdiğimiz altyapı paketinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için 7,5 milyar dolar ayırdık. Bu nedenle elektrikli aracınız için şarj yeri bulmak, benzin istasyonu bulmak kadar kolay olacak." ifadesini kullandı.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Başkanı Biden
  • Biden

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