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Dünya

Biden gaflarına devam ediyor: Trump'ı 2020'de yeneceğim

Seçim münazarasında karşı karşıya geldiği eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a karşı performansı sık sık eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden yeni bir gafa daha imza attı ve 'Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım. Trump'ı 2020'de yeneceğim' dedi.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:01 - Güncelleme:
Biden gaflarına devam ediyor: Trump'ı 2020'de yeneceğim
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ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslendi. Rakibi ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 81 yaşındaki Biden, "Muhtemelen geçtiğimiz hafta tartışmaya katıldığımı yaptığımı duymuşsunuzdur. En iyi performansım olduğunu söyleyemem ama o zamandan beri çok fazla spekülasyon oldu, 'Joe ne yapacak? Yarışta kalacak mı? Çekilecek mi, ne yapacak?' İşte cevabım. Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım" dedi.

"TRUMP'I 2020'DE TEKRAR YENECEĞİM"

İnsanların kendisini yarışın dışına itmeye çalıştığını söyleyen ve dili sürçen Biden, "Bunu olabildiğince açık bir şekilde söyleyeyim, yarışta kalıyorum. Donald Trump'ı 2020'de yeneceğim" ifadelerini kullandı. Biden Trump'ı 2020'de tekrar yeneceğini söylerken, daha sonra, "2024'te tekrar yapacağız" diyerek hatasını düzeltti. Biden, "Uzun zaman önce öğrendim ki yere düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmalısınız. Son 3.5 yılda elde ettiğim başarıların 90 dakikalık bir tartışmayla silinmesine izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu. Biden ayrıca, Trump'ın "bir sokak kedisinin ahlakına sahip olduğunu" tekrarlarken, "tek kişilik bir suç dalgası" olduğunu savundu.

SEÇİM YARIŞINDA TRUMP ÖNDE

Şu anda 81 yaşında olan Biden, yeniden seçilmesi durumunda ikinci dönemini 86 yaşında tamamlayacak. Ancak son anketler, 78 yaşındaki Trump'ın Biden'ın önünde olduğunu gösteriyor. Canlı yayın tartışmanın ardından New York Times ve Siena tarafından yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 74'ünün Biden'ın başkanlık görevi için çok yaşlı olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

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