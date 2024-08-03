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Dünya

Biden, Gazze kasabı Netanyahu'ya sert çıktı: Anlaşmayı imzala

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sert üslup takındığı görüşmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Hamas'la esir takası anlaşması imzalamasını istediği iddia edildi.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 08:09 - Güncelleme:
Biden, Gazze kasabı Netanyahu'ya sert çıktı: Anlaşmayı imzala
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İsrail Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.

Zor geçtiği ve Biden'ın sert üslup takındığı ifade edilen görüşmede Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.

Taraflar ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.

- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

  • Joe Biden
  • Binyamin Netanyahu
  • hamas

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