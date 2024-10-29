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Dünya

Biden-Hristodulidis görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan Kıbrıs açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın 30 Ekim Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

AA29 Ekim 2024 Salı 20:59 - Güncelleme:
Biden-Hristodulidis görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan Kıbrıs açıklaması
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Hristodulidis yarın bir görüşme yapacak.

Açıklamada, Biden ile Hristodulidis'in, 23 Ekim'de ABD ile GKRY arasında başlatılan "stratejik diyalog" kapsamında ikili ve bölgesel meseleleri ele alacağı kaydedildi.

ORTA DOĞU VE URAKYAN-RUSYA KRİZİ MASADA OLACAK

İkilinin ayrıca Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gündemi de değerlendireceği belirtildi.

Açıklamada, "Ada'nın bölünmesinin 50. yılı bağlamında Başkan Biden, tüm Kıbrıslılar için siyasi eşitlik sunan iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyona olan desteğinin altını çizecek." ifadesi kullanıldı.

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