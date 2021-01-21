Biden göreve başlar başlamaz peş peşe imzaladı! Trump'ın kararlarını tersine çevirdi

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 07:14 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 07:15

Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

ABD Başkanı Biden, ilk olarak, federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı.

- ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DÖNÜŞ

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ayrıca Biden, Trump'ın Kovid-19 salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne geri dönülmesine yönelik de bir kararnameyi imzaladı.

- TRUMP'IN İLK İCRAATLARINDAN BİRİNİ İPTAL ETTİ

Biden, Donald Trump'ın göreve başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra imzaladığı kararname ile başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı.

Ayrıca Biden, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı.

- PETROL BORU HATTI PROJESİNİN İPTALİNE YÖNELİK KARARNAME

Biden, Obama'nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak 2 bin 735 kilometrelik petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapacağı öngörülüyordu.

Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde toplamda 17 ayrı kararnameye imza atmış oldu.

Biden, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın kendisine "çok cömert" bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini paylaşmayacağını kaydetti.



BM, BİDEN YÖNETİMİNİN PARİS İKLİM ANLAŞMASI VE DSÖ'YE YENİDEN KATILMA KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadelede 2050 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefine ulaşılmasındaki küresel çabalarını hızlandırmasını dört gözle beklediğini belirtti.

Biden'ın, Paris İklim Anlaşmasına yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Guterres, iklim krizinin üstesinden gelmek için Biden yönetimi ve diğer liderlerle yakından çalışacağını aktardı.

Biden yönetiminin Dünya Sağlık Örgütüne de yeniden katılacağından memnuniyet duyan Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koordineli mücadele için DSÖ'nün desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

BEYAZ SARAY'IN YENİ SÖZCÜSÜ PSAKİ İLK BASIN TOPLANTISINI DÜZENLEDİ

Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki, Joe Biden'ın yeni döneminde salgını yenmeye odaklandığının altını çizdi.

ABD Başkanı Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın bugün 15 kararname imzalayarak, Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirdiğini anımsatan Psaki, eski yönetim döneminde bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamasını "zenofobik" olarak nitelendirdi.

ABD'nin yeni kararnamelerle Dünya Sağlık Örgütüne de döndüğünü belirten Psaki, "Doktor Anthony Fauci, yarın DSÖ'nün online olarak düzenleyeceği programda, ABD delegasyonuna başkanlık edecek." ifadesini kullandı.

Psaki, basınla da iyi ilişkiler kuracağını ve şeffaf olacağını vurgulayarak, "Dezenformasyonu durdurmanın en iyi yolu bilgi paylaşımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD KÜRESEL MASAYA GERİ DÖNÜYOR"

Biden'ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine ise Psaki, "Biden, ilk yabancı lider ile görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin dış politikada etkin rol oynayacağını anlatan Psaki, "ABD küresel masaya geri dönüyor." dedi.

Psaki, Biden'ın Kovid-19 teşvik paketi için de etkin rol oynayacağına işaret ederek, "Biden'ın her sabah uyandığında ve her akşam uyuduğundaki önceliği, Kovid-19 pandemisini kontrol altına almaktır." diye konuştu.

Senatoda Donald Trump'a yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin ise Psaki, bu durumu Senatoya bıraktıklarını aktardı.

Psaki, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, Biden'ın Trump'ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine, "Bu durumu Kongreye bırakıyoruz." yorumunu yaptı.